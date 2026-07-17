Foment vol que la revisió del calendari nuclear inclogui Ascó i Vandellòs

TARRAGONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball ha demanat que la revisió del calendari nuclear inclogui de manera prioritària la prolongació de l'activitat de les centrals d'Ascó i Vandellòs (Tarragona) "per protegir la indústria catalana i espanyola" i ha instat els governs espanyol i català a actuar de manera coordinada, mitjançant un comunicat aquest divendres.
La patronal considera que l'aval tècnic a la continuïtat de la central d'Almaraz fins al 2030 per part del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) "confirma la necessitat de revisar el calendari de tancament de tot el parc nuclear espanyol, incloses les centrals situades a Catalunya".
Així mateix, defensa que la possible ampliació del cicle productiu d'Almaraz "no ha de ser una excepció aïllada, sinó el punt de partida d'una revisió realista, rigorosa i global" de la política nuclear espanyola.
En aquest sentit, el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha manifestat que "la política energètica s'ha de basar en criteris tècnics, econòmics i de seguretat de subministrament, i no en plantejaments ideològics".
Les centrals catalanes (Ascó I, Ascó II i Vandellòs II) produeixen aproximadament el 60% de l'electricitat consumida al territori, per la qual cosa Foment assegura que la seva continuïtat "permetria disposar d'una energia estable, no emissiva i previsible en els pròxims anys".