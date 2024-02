Foment demana celeritat en els ajuts al sector productiu per afrontar l'emergència per sequera

BARCELONA, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha demanat celeritat en l'aplicació d'ajuts als sectors productius per afrontar l'estat d'emergència per sequera a Catalunya i alleujar els efectes de les restriccions en la indústria i serveis.

En un comunicat aquest dilluns, la patronal recorda que, el desembre del 2023, "ja va expressar la seva voluntat de col·laboració per aportar solucions d'urgència i a llarg termini".

Considera que les obres definides en el Pla de Mesures del Pla de Gestió 2022-2027 i recollides en la Llei 9/2023 de mesures extraordinàries i urgents per afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya "permetran obtenir una resiliència a futures sequeres a llarg termini".

L'execució de les obres en línies generals "s'està duent a terme i s'ha d'intensificar i accelerar la tramitació administrativa per procediment d'urgència en totes aquelles encara pendents de licitació o tramitació".

Entre les mesures que Foment proposa per ajudar a superar la situació destaca demanar el Govern central que "estableixi les instruccions perquè les indústries i empreses que hagin d'aturar la producció a causa de les restriccions puguin accedir a ERTO i ajuts compensatoris".

"SERVEIS ESSENCIALS"

També crida a definir uns "serveis essencials" que quedin exclosos de les restriccions per garantir el proveïment alimentari de la població, i establir ordres generals de com aplicar les restriccions en les indústries per part dels ajuntaments, especialment en indústries que han presentat els plans d'estalvi i eficiència.

Foment sol·licita ampliar les línies d'ajuts i subvencions a tots els sectors per a la inversió en la millora de l'eficiència en el cicle de l'aigua, i que s'impulsi "amb la màxima urgència" el desplegament normatiu per a la utilització d'aigua regenerada en alguns àmbits del procés productiu de la indústria càrnia i agroalimentària, matèries primeres i de construcció, regadius i conservació de jardins i arbrat o altres sectors industrials.