Foment demana canvis en l'Agència de la Natura per no perjudicar el teixit empresarial català

BARCELONA 5 març (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha demanat "canvis profunds" en l'Agència de la Natura, un organisme que dependrà de la Generalitat, perquè la seva creació no perjudiqui el teixit empresarial català.

En un comunicat d'aquest dimecres, la patronal defensa que l'entitat "posa en risc" el desenvolupament econòmic i el teixit productiu en no existir la garantia que es faci una gestió adequada del medi natural a Catalunya.

Segons Foment, per promoure l'atracció de noves indústries i el retorn de les que se n'han anat els últims anys, l'Agència de la Natura ha de fer "un gir de 180 graus" per generar incentius positius i no més costos.

La patronal ha assegurat que "tal com està plantejada" l'entitat, la seva creació suposa més burocràcia improductiva i més costos per a les empreses sense un retorn tangible per a la naturalesa.

Així mateix, ha lamentat que el seu àmbit d'actuació és "tan ampli que condiciona qualsevol desenvolupament estratègic" en la indústria, les infraestructures, l'energia, l'urbanisme o l'agroalimentació, entre d'altres.