Foment creu que el Govern central "es pot carregar el diàleg social" amb la seva política intervencionista

BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Foment del Treball, David Tornos, ha criticat que el Govern central "es pot carregar el diàleg social" si continua --textualment-- amb la seva política intervencionista.

Ho ha dit en la jornada 'Nous lideratges' amb motiu del Dia de l'Empresa que des de fa tres anys se celebra el 27 de juny a Catalunya, ha informat la patronal en un comunicat aquest dijous.

En concret, Tornos ha criticat les darreres iniciatives del Ministeri de Treball, com la reducció de la jornada laboral, que ha definit com un "debat que és totalment artificial, perquè no estava ni en el si de la societat ni en el si de les empreses".

"Les empreses poden adaptar la jornada en funció de les seves necessitats i de la seva realitat, basant-se en l'actual legislació laboral i a través de la concertació social, que és com s'ha de fer i no per la via de la decisió d'un govern", ha dit.

La patronal va avaluar els costos que suposaria la reducció de la jornada plantejada pel Govern central en més de 40.000 milions d'euros.