Foment crea una comissió d'Habitatge i Urbanisme amb una quarantena d'empreses i professionals

BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball ha creat una comissió d'Habitatge i Urbanisme que estarà conformada per una quarantena d'entitats, empreses i professionals del sector i liderada pel president de l'Associació de Promotors de Catalunya i APCEspaña, Xavier Vilajoana, explica la patronal en un comunicat.
Durant la sessió constitutiva celebrada aquest dijous, el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha reiterat la defensa de la propietat privada i la construcció d'habitatge, textualment, a més de la intenció de la patronal de "lluitar contra l'excessiva regulació" en el sector.
Per la seva banda, Vilajoana ha afirmat que "el discurs que alguns defensen de no augmentar l'oferta perquè no baixa els preus deixa de banda l'impacte que té sobre els preus el dèficit d'habitatge acumulat anualment".
"O construïm més habitatge de tota tipologia o arrossegarem el problema any a any, sense aportar solucions que beneficiïn la ciutadania", ha afegit el president de la comissió.
La patronal ha descrit aquest nou òrgan com "un fòrum de debat, posicionament i incidència institucional" per analitzar l'evolució del mercat de l'habitatge, contribuir a la generació d'oferta i elaborar propostes constructives.