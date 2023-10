Foment està en contra d'una reducció de la jornada laboral "generalitzada i per llei"

BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -

El director Laboral de Foment del Treball, Javier Ibars, ha assegurat que la patronal està en contra d'una reducció de la jornada laboral "generalitzada i per llei" perquè va en contra dels resultats en termes de productivitat.

Així ho ha declarat aquest dimarts després de l'acord del PSOE i Sumar per formar un nou govern de coalició que inclou la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores sense rebaixa salarial.

"No podem parlar d'una reducció de jornada de manera uniforme i homogènia per una via legal, sinó que haurien de parlar més d'una reordenació i flexibilització del temps de treball en diferents àmbits", ha afegit Ibars.

Ha defensat que qualsevol proposta que comporti "modificacions en les regles del joc del món laboral" entre empreses i treballadors s'ha de debatre i acordar necessàriament entre tots els agents socials, entre els quals la patronal s'inclou.

Foment ha recordat que a Espanya hi ha "nombrosos convenis col·lectius i acords d'empresa" en els quals ja hi ha una reducció de jornada i que la mitjana espanyola se situa per sota de les 40 hores.