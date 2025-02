Foment, el Cercle d'Economia i Barcelona Global demanen "escalar" l'AMB

Apunten a l'habitatge i la sostenibilitat com els primers sectors en els quals començar a actuar

BARCELONA, 17 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; el president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, i el president de Barcelona Global, Ramon Agenjo, han demanat "escalar" l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) més enllà dels 36 municipis pels quals està formada.

En un article conjunt d'aquest dilluns a 'El Periódico' i recollit per Europa Press, els tres dirigents han assenyalat que la dimensió metropolitana "s'estén, com a mínim" per l'arc entre Vilanova i la Geltrú i Mataró, passant per Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers.

Han recordat que hi ha el consens que "la solució a problemes" com l'habitatge, la mobilitat o les desigualtats socials s'ha d'articular des d'aquesta dimensió metropolitana.

Així mateix, han assenyalat que l'AMB "ha demostrat ser un instrument efectiu per abordar" problemes concrets, i han posat d'exemple la gestió de l'aigua o els residus.

Per tot això, han assenyalat que aquest procés d'escalar l'AMB es pot començar amb sectors com l'habitatge o la sostenibilitat.

GENERALITAT

Sobre el paper que ha de tenir la Generalitat en aquest procés, han assenyalat que ha d'actuar "amb visió metropolitana sense abandonar el rol de reequilibri del país", i han dit que també ho ha de fer per a la resta d'àrees metropolitanes de Catalunya.

"És important, per tant, que la Generalitat impulsi les infraestructures que permetin l'articulació d'aquestes conurbacions i també cal que faciliti el desenvolupament dels seus instruments de governança", han afegit.

Han negat que un enfortiment de l'AMB comporti una "fragmentació del país", i han dit que cal aplicar solucions de governança asimètriques als diferents problemes que tenen les diferents zones.