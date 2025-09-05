Foment i la CEOE s'alien per impulsar l'"agenda estratègica" cultural en el marc del Mondiacult

BARCELONA 5 set. (EUROPA PRESS) -
Les patronals Foment del Treball i la CEOE s'han aliat aquest divendres per impulsar l'"agenda estratègica" cultural dins el Mondiacult, la conferència de la Unesco sobre polítiques culturals que se celebrarà a Barcelona del 29 de setembre a l'1 d'octubre.
Així, la seu de la patronal catalana a Barcelona ha acollit la presentació del llibre '¿Cómo se crea la cultura? Sin cultura no hay relato. Sin relato, no hay futuro', impulsat per la CEOE en col·laboració amb la Fundación Ortega-Marañón, segons ha informat Foment en un comunicat.
Aquest treball constitueix "un punt de partida per impulsar una agenda estratègica que situï la cultura al centre del desenvolupament econòmic, social i territorial" d'Espanya.
L'acte ha reunit representants empresarials i culturals al voltant d'un debat sobre els reptes i les oportunitats del sector.
El Mondiacult preveu reunir més de 150 ministres i viceministres de Cultura i convertirà la capital catalana en el centre del diàleg cultural global, segons va explicar el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.