Foment celebra la investidura d'Illa, però tem un Govern "de tall intervencionista"

Dona suport al nou finançament, però augura una política fiscal "miope" que podria frenar l'economia productiva



Foment del Treball ha manifestat la seva satisfacció aquest divendres davant la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat perquè evita una repetició electoral i la paràlisi del país, però tem que l'acord entre PSC, ERC i Comuns doni lloc a un Govern "de tall intervencionista".

En un comunicat, la patronal s'ofereix al nou president "per col·laborar en el que calgui per aconseguir que Catalunya torni a ser una potència industrial i econòmica, i líder a Espanya".

No obstant això, considera que el pacte entre PSC, ERC i Comuns dibuixa "un horitzó polític de tall intervencionista i que propugna la cultura del decreixement".

Foment recorda que sempre ha defensat la millora el sistema de finançament de Catalunya, de la gestió dels seus recursos i que es respecti l'ordinalitat i considera "capital" que el nou model estigui basat en els principis de transparència, equitat i eficiència i que acabi amb la infrafinanciación que pateix Catalunya, en les seves paraules.

Respecte a l'anunciat manteniment dels impostos de Patrimoni i de Successions, i la no implementació de la deflactación de l'IRPF, Foment avisa que "això vol dir que el Govern farà que la inflació la paguin els ciutadans de Catalunya", i tem que la idea d'un sistema fiscal més just i progressiu inclòs en els pactes d'investidura amagui, en les seves paraules, l'augment de certes figures impositives.

"Aquesta política fiscal és miope i sembla que vulgui frenar l'economia productiva, d'una banda, i castigar a les famílies, per una altra: frena la inversió i desincentiva l'estalvi", afirmen.

INFRAESTRUCTURES

Foment troba a faltar "un plantejament decidit per realitzar infraestructures vitals pel creixement del país com són l'ampliació de l'aeroport del Prat (del que es proposa una 'modernització') i del que ja hi havia propostes en marxa com la comissió bilateral Estat-Generalitat".

Foment insisteix en "la urgència i necessitat" de l'ampliació de l'aeroport de Barcelona per poder accedir a rutes transoceàniques i afirma que la recent ampliació de la ZEPA és un autèntic impediment, en les seves paraules, per al desenvolupament agrícola de la zona, per al futur de l'aeroport i l'economia catalana.

"És decebedor que es vulgui frenar la necessària concreció i execució de la B-40 o Ronda del Vallès, element dinamitzador de l'economia de l'àrea metropolitana de Barcelona", afegeixen, després de considerar que Tarragona i la Costa Daurada necessiten iniciar el projecte Hard Rock, que ajudaria a la desestacionalització del turisme de la zona.

Foment també lamenta que "en matèria d'habitatge es proposi la creació d'un nou impost i diverses mesures intervencionistes com la modificació de la Llei d'Arrendaments Urbans".