Foment avisa de l'"impacte directe" de l'impost a la banca en 15.000 milions en inversions

Demana al Govern central que "reflexioni i desisteixi de la voluntat de prorrogar" el gravamen

BARCELONA, 28 oct. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha assegurat que l'impost a la banca té "un impacte directe immediat de prop de 15.000 milions d'euros per a inversions productives i pèrdua de valor", per la qual cosa ha demanat al Govern central que desisteixi de la voluntat de prorrogar aquest gravamen, informa aquest dilluns en un comunicat

Aquest impost, recorda la patronal, es va establir el 2022 per gravar els suposats beneficis extraordinaris dels bancs per la pujada dels tipus, "en un moment que s'esperaven grans necessitats a causa de les crisis de la covid-19 i de la guerra a Ucraïna".

"Des d'aleshores la conjuntura econòmica ha variat, han pujat els tipus i també els resultats bancaris, però en realitat ho han fet menys que en la resta de sectors. S'ha de repensar: no es poden fer ordinàries mesures extraordinàries", afirma.

Afirmen que el creixement econòmic s'ha mantingut, un 2,7% el 2023 i per al 2024 s'espera un 2,8%, molt per sobre de la mitjana de l'Eurozona, mentre que els tipus estan baixant i "l'impost impactarà negativament en els resultats i en les inversions".

Foment assegura que l'aprovació d'un impost permanent a la banca té a Catalunya "un impacte directe immediat de prop de 15.000 milions d'euros via restriccions de crèdit per a inversions productives i pèrdua de valor de les entitats financeres impactades".

Aquesta xifra de 15.000 milions es basa en l'estimació que hi hauria 9.500 milions d'euros menys en crèdit a Catalunya per finançar inversions productives: "Això significaria menys inversió, menys competitivitat, menys creixement i menys creació d'ocupació per a Catalunya".

"UN MOMENT CLAU"

Tot això, afegeixen, "en un moment clau per al futur i amb enormes reptes a abordar sense dilació, com apunta l'informe Draghi i també l'informe Letta que la pèrdua d'unitat de mercat està xifrada en un 10% del PIB".

La patronal cita el Banc Central Europeu per l'establiment d'un impost que "llastra els bancs en borsa": l'Institut Espanyol d'Analistes calcula un efecte negatiu en la valoració dels recursos propis entre el 13% i el 14%, i podria arribar a un 22%.

"Això implicaria una pèrdua de valor per als accionistes de les entitats catalanes de 6.300-6.800 milions d'euros, que podria arribar a 11.000 milions d'euros en funció de les característiques finals dels impostos", adverteix la patronal.

ESTALVIADORS

Foment demana al Govern central que avaluï a qui afecta la mesura, bàsicament accionistes i estalviadors, més que no pas les pròpies entitats, i sosté que mantenir aquest impost, "que es va plantejar com excepcional i temporal és que posa en perill l'acció de l'Obra Social de la Fundació La Caixa".

La patronal catalana afegeix que mantenir aquest gravamen desincentiva el crèdit, que fa 15 anys que no creix a Espanya, i afecta les activitats internacionals i la competitivitat dels bancs "davant la competència europea i americana".