Foment atribueix a "canvis regulatoris i pressió normativa" les xifres d'atur a Catalunya

Foment del Treball ha atribuït als "canvis regulatoris i la pressió normativa creixent" les xifres de desocupació a Catalunya, que ha sumat 21.900 desocupats (+6,65%) el quart trimestre del 2025 respecte al mateix període de l'any anterior, situant la xifra total de desocupats en 351.200.
Ha reaccionat d'aquesta manera en un comunicat a la publicació aquest dimarts de les dades de l'enquesta de població activa (EPA) del quart trimestre del 2025, que mostra que l'atur va baixar en 900 persones a Catalunya respecte al trimestre anterior (-0,26%) i la taxa d'atur es va situar en el 8,24%.
La patronal ha realçat l'esforç del teixit empresarial i la seva aportació en el mercat de treball, però insisteix que aquest avenç "s'està produint en un context marcat per un entorn regulatori canviant i una pressió normativa creixent, amb un impacte especialment intens en les empreses petites i mitjanes".