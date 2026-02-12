Publicat 12/02/2026 12:45

Foment aplaudeix l'aprovació de la llei de multireincidència al Congrés

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras
Alberto Ortega - Europa Press

BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha aplaudit aquest dijous l'aprovació de la reforma penal per augmentar el càstig a la multireincidència aquest dijous al Congrés dels Diputats amb els vots del PP, el PSOE, Vox, Junts, el PNB i UPN.

"Ens felicitem per l'aprovació al Congrés dels Diputats de la llei de multireincidència proposada per Junts amb l'àmplia majoria dels suports parlamentaris", ha compartit la patronal en una publicació a X recollida per Europa Press.

En la mateixa publicació, la patronal ha afirmat que "Foment reclamava des del 2019 solucions a aquesta realitat que perjudica l'activitat econòmica i seguretat ciutadana".

