Foment aplaudeix l'aprovació de la llei de multireincidència al Congrés

Alberto Ortega - Europa Press
BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball ha aplaudit aquest dijous l'aprovació de la reforma penal per augmentar el càstig a la multireincidència aquest dijous al Congrés dels Diputats amb els vots del PP, el PSOE, Vox, Junts, el PNB i UPN.
"Ens felicitem per l'aprovació al Congrés dels Diputats de la llei de multireincidència proposada per Junts amb l'àmplia majoria dels suports parlamentaris", ha compartit la patronal en una publicació a X recollida per Europa Press.
En la mateixa publicació, la patronal ha afirmat que "Foment reclamava des del 2019 solucions a aquesta realitat que perjudica l'activitat econòmica i seguretat ciutadana".