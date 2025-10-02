Publicat 02/10/2025 15:45

Foment alerta que el mercat laboral català mostra "símptomes de desacceleració"

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha alertat aquest dijous que "més costos i rigideses" frenen l'activitat empresarial catalana en un mercat laboral amb símptomes de desacceleració, adverteix en un comunicat.

Ho ha afirmat després de saber-se les dades del Ministeri de Treball sobre l'atur del mes de setembre, que a Catalunya va baixar en 5.293 persones (-1,62%) respecte a l'agost, després d'augmentar un 2,49% el mes anterior, i el nombre total de desocupats va ser de 322.072.

"Els costos laborals i la inseguretat jurídica són motiu de preocupació per al sector empresarial, raó per la qual no s'han d'adoptar mesures que suposin un fre a les inversions i a la competitivitat", ha advertit la patronal.

