Foment alerta de l'"evolució desigual del mercat laboral" després de l'augment de l'atur

FOMENT DEL TREBALL - Arxiu
BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball ha alertat de l'"evolució desigual del mercat laboral" i ha reclamat evitar més costos al teixit productiu sense atendre la viabilitat de les empreses.
Ha reaccionat així a la publicació aquest dimecres de les dades de l'atur del mes d'octubre a Catalunya publicades pel Ministeri de Treball i Economia Social, que mostren que va pujar en 8.174 persones respecte al mes anterior (+2,48%), fins a situar-se en 338.246 persones.
"Es pot observar com el procés de regularització està tenint efectes simultanis sobre les principals estadístiques del mercat de treball", ha afirmat la patronal, fent referència a l'increment de l'afiliació a la Seguretat Social i a la pujada dels inscrits com a demandants d'ocupació.
La patronal, a més, ha considerat "imprescindible" que les decisions que incrementin els costos salarials es fonamentin en el diàleg social i en avaluacions rigoroses de l'impacte sobre la competitivitat, la contractació i el manteniment de l'ocupació.
Foment ha reclamat reforçar la formació, l'orientació i la intermediació laboral mitjançant la col·laboració publicoprivada, perquè "el creixement de l'ocupació permeti incorporar més persones desocupades i respongui a les necessitats de les empreses".