Foment alerta que l'escenari que afronten les empreses és un "factor dissuasiu" per invertir

BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball ha alertat aquest dimarts que l'escenari que afronten les empreses catalanes és un "factor dissuasiu" a l'hora d'invertir i generar ocupació, en al·legar que Catalunya és la quarta comunitat amb menys reducció anual de l'atur, molt per sota del -6,17% del conjunt d'Espanya, en les seves paraules.
Ha reaccionat d'aquesta manera a les dades d'atur i afiliació a la Seguretat Social, que mostren un increment de desocupats en 1.978 persones al gener a Catalunya (+0,61%), després de pujar un 0,58% el mes anterior, i el nombre total de desocupats es va situar en els 325.214.
La patronal ha afirmat que "l'augment acumulat dels costos laborals, la baixa productivitat i l'absentisme tensen la competitivitat" i ha instat a avançar cap a un marc de flexibilitat i adaptabilitat per al teixit productiu, especialment pimes, textualment.