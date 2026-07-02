Foment alerta d'una reducció "molt moderada" de l'atur al juny

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 jul. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball alerta d'una reducció de l'atur "molt moderada" aquest mes, ja que constitueix el pitjor registre mensual des del juny del 2008, i tot i que considera que les dades del mercat laboral presenten un comportament positiu dels principals indicadors, recorda que s'han d'interpretar tenint en compte el seu marcat component estacional.
Ha reaccionat així en un comunicat aquest dijous a la publicació de les dades d'atur del mes de juny, que a Catalunya es va reduir en 458 persones (-0,15%), fins als 307.169 desocupats.
La patronal considera que el juny és tradicionalment un dels mesos més favorables per al mercat de treball a Catalunya per la temporada turística i l'augment de l'activitat en el sector serveis, especialment en hostaleria i comerç.