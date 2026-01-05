Foment alerta d'una "preocupant desacceleració" del mercat laboral

BARCELONA 5 gen. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball ha alertat d'una "preocupant desacceleració" del mercat laboral, relacionada amb diferents elements de feblesa estructural com la baixa productivitat, l'increment de l'absentisme laboral i el desajust entre l'oferta i la demanda.
Així ho ha explicat aquest dilluns en un comunicat, després de la publicació de les dades d'atur del mes de desembre, que mostren una pujada en 1.860 persones al desembre a Catalunya (+0,58), mentre que, en comparació amb l'any passat, l'atur va disminuir en 11.959 persones (-3,57).
"Les dades publicades avui confirmen que l'atur continua sent un dels principals reptes del nostre mercat laboral", ha reiterat la patronal, en un mes, a més, en el qual tradicionalment les xifres de desocupació tendien a baixar a Catalunya.
En vista d'aquesta situació, Foment ha manifestat que és imprescindible reforçar un entorn d'estabilitat normativa, certesa jurídica i confiança, alhora que evitar l'increment de càrregues que llastrin la inversió i l'activitat empresarial.
"La negociació col·lectiva, la millora de l'eficàcia i l'eficiència de les polítiques actives d'ocupació s'han de situar al centre de l'estratègia, com els pilars fonamentals d'un mercat sòlid i contribuir així a la creació d'una ocupació estable i contínua", ha remarcat.