Foment alerta que el desequilibri demogràfic impactarà en el relleu generacional

BARCELONA, 20 nov. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball ha alertat que el desequilibri demogràfic entre el grup poblacional dels més grans de 60 anys i els joves impactarà en el relleu generacional del mercat de treball català, segons l''Informe Trimestral sobre el Mercat Laboral a Catalunya', corresponent al mes de novembre del 2025.
El treball analitza l'evolució dels principals indicadors d'ocupació, contractació i negociació col·lectiva, entre d'altres, i en aquesta ocasió, també posa el focus en el repte generacional, informa la patronal en un comunicat aquest dijous.
El creixement demogràfic registrat a Catalunya durant l'última dècada --de 7,42 a 8,12 milions d'habitants-- respon a l'increment del grup poblacional de més de 60 anys, mentre que, en contraposició, els joves han experimentat una variació mínima.
Aquesta realitat comporta que, per cada 100 treballadors que abandonin l'edat laboral, només 82 joves accediran al mercat de treball.
Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), el 2050, la proporció de joves de 15 a 24 anys baixarà al 14,4% del total, mentre que la de persones de 55 a 64 anys augmentarà fins al 21,8%, la qual cosa "projecta un escenari de menys relleu i més envelliment de la població activa".
COMBINACIÓ DE POLÍTIQUES
En la majoria de sectors, la proporció de treballadors més grans de 55 anys supera el 25%, mentre que la de joves amb menys de 30 anys és molt reduïda, un escenari que suggereix que el repte generacional a Catalunya "afectarà de manera generalitzada tots els sectors econòmics i productius", segons Foment.
A parer seu, per abordar-ho caldrà una combinació de polítiques demogràfiques, educatives, laborals i tecnològiques orientades a garantir la sostenibilitat del mercat de treball.