Foment alerta de la "desacceleració continuada" en la creació d'ocupació a Catalunya

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball ha alertat de la "desacceleració continuada" en la creació d'ocupació a Catalunya, després de passar del 3,60% el tercer trimestre del 2024 al 2,32% de creixement interanual aquest trimestre, informa en un comunicat aquest divendres.
Així ho ha manifestat arran de les dades de l'enquesta de població activa (EPA) publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que revelen que l'atur a Catalunya va pujar en 3.800 persones durant el tercer trimestre del 2025 respecte al trimestre anterior (+1,1%) i la taxa d'atur es va situar en el 8,18%.
La patronal ha reivindicat l'"esforç constant" del teixit empresarial en la creació d'ocupació, textualment, malgrat les dificultats d'un context condicionat per la incertesa, d'un entorn regulador canviant i una pressió normativa creixent, que afecta especialment les petites i mitjanes empreses.