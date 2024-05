Foment acusa el Govern central d'"autoritari i filibuster" per la prevalença de convenis autonòmics

BARCELONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -

La patronal catalana Foment del Treball ha acusat el Govern central d'"autoritari i filibuster" per donar prevalença als convenis autonòmics i provincials per sobre dels estatals i sectorials, en un comunicat d'aquest dimecres.

La prevalença dels convenis autonòmics sobre els sectorials i estatals estarà condicionada a que la seva aplicació resulti més favorable per als treballadors i que obtingui el suport de les majories exigides per constituir la comissió negociadora.

El BOE ha publicat aquest dimecres la reforma del subsidi per desocupació en la qual s'inclou aquesta mesura, acordada en el pacte d'investidura del PNB i el PSOE el 2023, i que va estar en vigor fins que el 10 de gener va decaure la primera reforma del subsidi.

Foment del Treball ha acusat el Govern central de "legislar contra els empresaris" i d'imposar en lloc de negociar, fet que ha considerat que --textualment-- és especialment lesiu per a l'activitat econòmica.

Així, el president de l'entitat, Josep Sánchez Llibre, ha reclamat "respecte per a les empreses i per al diàleg social" i que --textualment-- es mantinguin els acords obtinguts per poder actuar amb confiança.