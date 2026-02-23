Foment acull la constitució de la Comissió per a la Garantia d'una Mobilitat Quotidiana

BARCELONA 23 febr. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball ha acollit aquest dilluns la constitució de la Comissió per a la Garantia d'una Mobilitat Quotidiana Fiable i Eficient a Catalunya, proposada també pel RACC, la Cambra de Barcelona i el Col·legi d'Economistes.
La reunió de constitució de la Comissió, que es va presentar el passat 13 de febrer, ha comptat amb la presència de mig centenar de representants de diverses entitats i organismes, i també d'empreses, segons ha informat la patronal en un comunicat.
Foment ha qualificat d'"intolerable" la situació de la mobilitat a Catalunya, per la qual cosa ha instat a fer un diagnòstic de la prioritat de les infraestructures i estudiar quins recursos econòmics es requereixen.
Per a això, es crearan diversos grups de treball dins la Comissió per dur a terme una investigació i una proposta més concreta si cal.
Durant l'acte, s'ha presentat el calendari de reunions --que s'inicien el 9 de març i se celebren de manera quinzenal-- i s'ha proposat una llista de compareixents, des d'operadors fins a administracions públiques o centres logístics, passant per agents econòmics i experts i arribant a sindicats o partits polítics.