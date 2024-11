Fodere 2024 destaca la indústria i la sobirania com els "pilars" de la competitivitat europea

BARCELONA 23 nov. (EUROPA PRESS) -

El Fòrum per al Desenvolupament de les Empreses de les Regions Europees (Fodere), del quual forma part la patronal catalana Foment del Treball, ha destacat en la seva reunió anual celebrada aquesta setmana la reindustrialització i la sobirania com els "pilars" de la competitivitat d'Europa.

Segons ha informat Foment aquest dissabte en un comunicat, la reunió anual s'ha celebrat a Lió (França), en col·laboració amb el Consell Regional Alvèrnia-Roine-Alps, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, France Industrie y ABF Décisions.

Fodere està conformat per cinc organitzacions empresarials de regions econòmicament dinàmiques i industrialitzades d'Europa: Foment del Treball, Federació d'Empreses Romandes, MEDEF regió Auvergne Rhône-Alps, Landesvereinigung Baden-Württembergischer Arbeitgeberverbände (UBW) i Confindustria Piemonte.

FOMENT PRIORITZA LES INFRAESTRUCTURES I L'ENERGIA

Per la seva banda, Foment ha subratllat com prioritaris per a la indústria europea l'enfortiment de les infraestructures i dels corredors europeus RTE-T juntament amb la descarbonització mitjançant energies competitives i de baix carboni.

La reunió ha posat en relleu en el seu conjunt la importància d'actuar des d'Europa per tenir una economia més resilient i autònoma, en un context de creixent incertesa global i noves dependències estratègiques.

La trobada ha assenyalat diversos elements clau per a la competitivitat industrial europea que passen una estratègia industrial i una política ambiciosa davant de la competència dels EUA i la Xina; donar suport al desplegament de tecnologies disruptives; reduir càrregues administratives i regulatòries; o desenvolupar competències en la indústria com a motor de l'ocupació.

Des de Foment, han participat en la trobada el vicepresident de la patronal, Joan Roget, el secretari general, David Tornos, i el director d'Internacional, Kilian Garcia.

CINC REGIONS DINÀMIQUES

Creat el 1987, Fodere reuneix les organitzacions empresarials de cinc regions clau d'Europa per actuar conjuntament davant de les institucions europees i promoure polítiques que impulsin el desenvolupament empresarial i econòmic.

Entre les prioritats del fòrum destaquen la promoció d'una estratègia industrial ambiciosa i el suport a la sostenibilitat com la base per al creixement econòmic, i la seva presidència recau cada any de manera rotatòria en una de les organitzacions empresarials que la integren.