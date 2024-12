Foc Nou evita negociar càrrecs amb 'Militància Decidim' i 'Nova Esquerra Nacional' en segona volta

BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -

La II Assemblea de Foc Nou, celebrada telemàticament aquest dimecres amb un centenar d'avalistes, ha decidit "no incorporar-se a cap de les dues llistes" que han passat a la segona volta del 30 Congrés Nacional d'ERC, és a dir, 'Militància Decidim' i 'Nova Esquerra Nacional', informa Foc Nou en un comunicat.

A més, pretenen posar en valor el "paper decisiu" que els atorga el 12,6% dels vots perquè els membres que ocupen els primers llocs de la llista liderin un procés de negociació amb 5 condicions, com la incorporació del Pla Foc Nou independència 2023 i un referèndum d'autodeterminació acordat i vinculant com a condició 'sine qua non' per a noves investidures a Madrid.

Les altres 3 condicions són una consulta vinculant a la militància sobre l'acord amb el PSC abans d'agost, una auditoria externa sobre la B, i la modificació dels Estatuts perquè ni president ni secretari general puguin optar a càrrecs institucionals.

La candidata de Foc Nou a la presidència d'ERC, Helena Solà, ha assegurat: "No volem cadires, i la nostra aposta és situar la independència com a prioritat i fer net a ERC".

Solà ha explicat que obren un període de diàleg amb les altres candidatures en què valoraran propostes: "Si alguna candidatura veritablement encaixa en les nostres 5 condicions necessàries per a un eventual pacte, nosaltres, amb tota la força que ens ha donat la militància, podrem arribar a acords".