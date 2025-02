Foc Nou "esmena a la totalitat" la ponència d'ERC i presenta el seu full de ruta

Proposen que els líders del partit no puguin accedir a càrrecs públics durant el seu mandat ni 3 anys després

BARCELONA, 18 febr. (EUROPA PRESS) -

Els integrants d'ERC del col·lectiu Foc Nou presentaran una "esmena a la totalitat" a la ponència estratègica de la nova direcció del partit i també el seu propi full de ruta independentista, que anomena Pla Foc Nou independència 2030, de cara al plenari del 30è Congrés d'ERC, que se celebrarà el 15 i 16 de març a Martorell (Barcelona).

En un comunicat aquest dimarts, Foc Nou ha detallat que el seu pla per a la independència és "una estratègia àmplia en cinc flancs vitals per assolir-la d'aquí a cinc anys: el flanc polític, el cívic, el cultural i nacional, l'internacional i l'espanyol", i han assegurat que no és una proposta tancada sinó un esborrany que es podrà debatre amb agents cívics i socials i altres forces polítiques.

A més a més, el col·lectiu presentarà 21 esmenes a la ponència estatutària i sis a la política, després d'haver-les treballat en tres comissions --una per cada ponència--, i que s'han aprovat en la 6a assemblea que han celebrat de manera virtual.

LIMITACIÓ DE MANDATS

En la ponència estatutària, els d'Helena Solà i Alfred Bosch proposen que les persones que ocupin la presidència i la secretaria general del partit no puguin accedir a càrrecs públics durant el mandat ni els tres anys següents, i també volen limitar a dos càrrecs i a 12 anys de mandat els llocs orgànics i institucionals.

En una altra esmena, proposen la creació de corrents interns dins el partit, que cada militant pugui avalar diverses candidatures i que s'inverteixi l'ordre dels congressos, perquè primer es decideixi l'estratègia política i després les persones que encapçalen el projecte.

Volen que s'actualitzi el Codi Ètic del partit, que s'activi la delegació de vot dels militants i que s'expliciti la independència com "l'única manera d'assolir el progrés social, defensar els Països Catalans i comprometre's a fomentar l'ús i l'aprenentatge de la llengua catalana com a eix vertebrador de la nació".

PONÈNCIA POLÍTICA

En les esmenes a la ponència política, reclamen "reivindicar la nació" i que hi hagi una condemna al dèficit fiscal que consideren que castiga Catalunya de manera injusta, crònica, permanent i inalterable, textualment.

Foc Nou demanarà al partit fer "un exercici d'autocrítica per analitzar i revisar els errors comesos des del 3 d'octubre del 2017" i analitzar la responsabilitat del partit en la pèrdua de mobilització social independentista.

També volen que ERC recuperi la identitat i autenticitat per "revertir la pèrdua de confiança" dels votants, que atribueixen als pactes amb els socialistes i la ruptura dins el moviment independentista, per la qual cosa aposten per teixir aliances amb partits independentistes, sobiranistes i republicans per preparar un nou embat --textualment--.

Mentrestant, Foc Nou proposa que ERC "evidenciï que un autogovern limitat i amb infrafinançament crònic no garanteix el benestar del poble català", i defensa pressionar per aconseguir el finançament singular, amb una hisenda pròpia i plena autonomia financera.