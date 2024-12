'Foc Nou' descarta recomanar el vot per Junqueras ni per Godàs per liderar ERC

Assegura que cap candidat "garanteix del tot" els seus 5 condicions

BARCELONA, 11 des. (EUROPA PRESS) -

L'assemblea de 'Foc Nou' ha descartat aquest dimecres recomanar el vot per cap de les dues candidatures finalistes a presidir ERC, la de 'Militància Decidim', que encapçala Oriol Junqueras, i la de 'Nova Esquerra Nacional', de Xavier Godàs, ha informat en un comunicat.

Ho ha decidit en una trobada telemàtica amb prop de 200 avaladors per una majoria del 60%, 7 dies després que la mateixa assemblea decidís negociar amb les dues candidatures sobre la base de 5 condicions.

Amb aquest resultat, 'Foc Nou' ha animat als seus simpatitzants a "votar amb consciència" en la segona volta del congrés d'ERC que se celebrarà aquest dissabte.

L'assemblea considera que cap candidat "garanteix del tot" las seves 5 condicions, entre les quals hi ha un referèndum d'autodeterminació acordat i vinculant com a condició 'sine qua non' per a noves investidures a Madrid i una auditoria externa sobre l'estructura B.

Les altres condicions de 'Foc Nou' són una consulta vinculant a la militància sobre l'acord amb el PSC abans d'agost i la modificació dels estatuts per evitar acumulació de càrrecs en el partit.

El candidat a la vicepresidència, Gabriel Fernández, ha afirmat que estan "satisfets" perquè els temes plantejats des de Foc Nou han estat durant tota la campanya i continuen estant en el centre del debat.

També ha agraït "la disposició i la franquesa que han imperat en aquest procés de diàleg i negociació", i ha afirmat que la confrontació de visions i propostes és sana i fa més forta i útil l'organització política, en les seves paraules.

El candidat de Foc Nou a la secretaria general adjunta d'Estratègia i Coordinació Parlamentària, Jordi Orobitg, ha dit que la candidatura amb la qual "hi ha un grau més alt de coincidència" és la de 'Nova Esquerra Nacional'

Ha recalcat que l'assemblea ha optat per recomanar als seus simpatitzants que votin el dissabte d'acord amb la seva pròpia opinió davant de les aproximacions "insuficients" d'ambdues candidatures finalistes.