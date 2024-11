La FMC insta als ajuntaments catalans a aprovar una moció unitària sobre seguretat pública

El narcotràfic, l'ocupació d'habitatges i la multireincidència, entre les prioritats

BARCELONA, 8 nov. (EUROPA PRESS) -

La Federació de Municipis de Catalunya (FMC) ha instat als ajuntaments, diputacions i consells comarcals a aprovar una moció unitària sobre seguretat pública i civisme per aconseguir uns "pobles i ciutats segurs i cohesionats", informa l'entitat en un comunicat aquest divendres.

La moció expressa que la seguretat és una política social i que no depèn solament d'estratègies policials o de vigilància, alhora que exigeix incidir en la millora del vessant policial i judicial per pal·liar "a curt termini" l'increment de delinqüència que constaten basant-se en l'activitat policial dels Mossos d'Esquadra de 2023.

El text posa el focus en activitats criminals vinculades al narcotràfic, les agressions i abusos sexuals, els delictes comesos amb armes blanques, els homicidis, l'ocupació d'habitatges i la multireincidència.

Demana augmentar la plantilla dels cossos de seguretat, concertar una estratègia de proximitat policial "respectant l'autonomia de les policies locals i atenent a les singularitats i demandes del territori", i reformular i reforçar els instruments legals per poder pal·liar nous fenòmens delictius.

ACORDS

Els acords de la moció, que la FMC pretén que els grups municipals es facin seus, inclouen la denúncia de l'"empitjorament de la seguretat i la multireincidència delictiva", així com la voluntat de treballar conjuntament amb la Conselleria d'Interior i Seguretat Pública i els Mossos per revertir aquesta tendència.

A més, proposen instar als grups parlamentaris en el Congrés dels Diputats a modificar el Codi Penal per endurir les penes per cultiu, elaboració i tràfic de drogues, així com tipificar el delicte d'usurpació del ben immoble com a greu en comptes de lleu.

També inclou demanar a la Generalitat i al Govern central a incrementar "exponencialment" amb mitjans econòmics i humans els jutjats de Catalunya per eliminar el col·lapse actual dels procediments d'enjudiciament ràpid per combatre la multireincidència.