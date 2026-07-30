El flux de persones entrant sense control a Ceuta des del Marroc continuava al caure la nit

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El flux de persones entrant a Ceuta des del Marroc continuava sense control a boca de nit. - EUROPAPRESS
CEUTA 30 jul. (EUROPA PRESS) -
Nombroses persones seguien entrant a Ceuta des del Marroc de forma incontrolada al caure la nit d'aquest dijous, segons ha pogut comprovar Europa Press. Des de primera hora del dia milers d'immigrants han accedit a la ciutat autònoma nadant i també a peu vorejant l'espigó que separa del Marroc la ciutat autònoma.
A mitja tarda, Interior va anunciar que havia acordat amb el Marroc la devolució "al més aviat possible" de "tots" els migrants que havien entrat il·legalment a Ceuta. Mentre, efectius militars han estat desplegats a la frontera junt amb la Guàrdia Civil i també per garantir la seguretat en el conjunt de la ciutat autònoma.
Al llarg de la tarda, una part dels comerços havien decidit tancar temporalment, segons ha comprovat Europa Press, entre ells el Centre Comercial Parcs de Ceuta, els supermercats Dia, Carrefour o les tendes Kiabi o MGI.
El president del Govern, Pedro Sánchez, visitarà Ceuta demà divendres, 31 de juliol, acompanyat del ministre de l'Interior per abordar la crisi migratòria deslligada a la ciutat autònoma amb l'entrada sense control de milers de persones des del Marroc.
Sánchez havia assegurat en un missatge de 'X' que l'Executiu prepara junt amb el Marroc les "mesures necessàries" per "recuperar la normalitat" a Ceuta i està previst que el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, es vaig desplaçar fins a la ciutat aquest divendres per gestionar la crisi.
Al llarg de la tarda d'aquest dijous, la Guàrdia Civil ha identificat a set persones mortes en l'aigua. Al matí, va ser Salvament Marítim el que va trobar un altre cos sense vida. I a la tarda del dimecres es van localitzar altres dos.