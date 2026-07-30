Milers de persones arriben sense control des del Marroc a Ceuta per l'espigó d'El Tarajal

CEUTA 30 jul. (EUROPA PRESS) -
Nombroses persones han continuat entrant a Ceuta des del Marroc de manera incontrolada aquest dijous a mitja tarda, segons ha pogut comprovar Europa Press. Des de primera hora del dia milers d'immigrants han accedit a la ciutat autònoma nedant i especialment a peu vorejant l'espigó que separa la ciutat del Marroc.
Els migrants s'han dirigit directament caminant a l'interior de Ceuta, després que el cordó policial establert a primera hora de la tarda al costat espanyol de la frontera hagi estat retirat per la massiva afluència de persones.
D'altra banda, part dels establiments comercials han dedicit tancar temporalment aquesta tarda, segons ha comprovat Europa Press, entre els quals el Centro Comercial Parques de Ceuta, els supermercats Dia, Carrefour o les botigues Kiabi o MGI.
El president espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que l'executiu prepara amb el Marroc les "mesures necessàries per recuperar la normalitat" a Ceuta i està previst que el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, s'hi desplaci divendres per gestionar la crisi.
Interior ha anunciat que Espanya ha acordat amb el Marroc la devolució de "tots" els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta.