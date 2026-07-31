El flux de persones entrant a Ceuta des del Marroc continua a primera hora del matí

CEUTA 31 jul. (EUROPA PRESS) -
Nombroses persones segueixen entrant a Ceuta des del Marroc a primera hora d'aquest matí després d'una matinada en la qual l'afluència per la zona fronterera no ha cessat, segons ha pogut comprovar Europa Press.
Milers d'immigrants han accedit des d'aquest dijous a la ciutat autònoma nadant i també a peu vorejant l'espigó que separa del Marroc la ciutat autònoma. Fonts policials precisen que són més de 20.000 les persones que haurien entrat a Espanya.
Interior va anunciar que havia acordat amb el Marroc la devolució "al més aviat possible" de "tots" els migrants que havien entrat a Ceuta. Mentrestant, efectius militars han estat desplegats a la frontera juntament amb la Guàrdia Civil i també per garantir la seguretat en el conjunt de la ciutat autònoma.
El president del Govern, Pedro Sánchez, es desplaça a Ceuta aquest divendres acompanyat del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per abordar la crisi migratòria deslligada a la ciutat autònoma amb l'entrada sense control de milers de persones des del Marroc.