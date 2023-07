Fluidra s'uneix al patronat de la Fundació de l'Institut Espanyol d'Analistes

BARCELONA, 10 jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de l'Institut Espanyol d'Analistes, Lola Solana, i el director financer de Fluidra, Xavier Tintoré, han signat l'entrada de l'empresa al patronat de la Fundació de l'entitat.

L'acord "permetrà als membres de l'Institut comptar amb l'àmplia experiència de la companyia", han explicat en un comunicat conjunt aquest dilluns.

Amb la incorporació de Fluidra, el patronat de la Fundació compta amb 16 organitzacions, que tenen l'objectiu d'"impactar en la societat amb el seu coneixement i experiència".

Solana ha mostrat satisfacció per l'acord i ha destacat "l'experiència i el coneixement d'una companyia com Fluidra".

Tintoré, per la seva banda, ha assenyalat que l'empresa pot aportar "coneixement i experiència com a companyia global per impulsar la seva tasca de creació i desenvolupament del pensament en l'àmbit de l'activitat econòmica i financera".