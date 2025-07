Fluidra registra un programa de pagarés de fins a 200 milions en el MARF

BARCELONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -

Fluidra ha registrat en el Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF) un programa de pagarés amb saldo viu màxim de 200 milions d'euros, que serà vigent fins l'1 de juliol del 2026, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimarts.

L'empresa ha explicat que els pagarés emesos a l'empara del programa podran estar denominats en euros o dòlars nord-americans.

"La formalització del nou programa es duu a terme amb l'objectiu de continuar impulsant la diversificació de les fonts de finançament de la societat, mantenint, d'aquesta manera, una flexibilitat més gran en el finançament del circulant del Grup Fluidra", ha afegit l'empresa.

A través d'aquest programa, Fluidra podrà dur a terme emissions de pagarés amb qualsevol termini de venciment que estigui comprès entre tres dies hàbils i 731 dies naturals des de la data d'emissió, quan les condicions del mercat així ho aconsellin.

Es tracta del novè programa de pagarés que impulsa l'empresa i, com en els anteriors, ha designat Banca March com a assessor registrat del MARF i Banc Sabadell com a agent de pagaments durant el programa.