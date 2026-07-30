Fluidra obté un benefici net ajustat de 175 milions fins al juny, un 7% més

BARCELONA 30 jul. (EUROPA PRESS) -
Fluidra va tancar el primer semestre amb un benefici net ajustat de 175 milions d'euros, un 7% més a moneda constant que el mateix període del 2025, mentre que el benefici net ajustat per acció va ascendir a 0,91 euros per acció, informa aquest dijous en un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Va facturar 1.258 milions fins al juny, un 5% més, i Fluidra ha explicat que el seu acompliment ha estat impulsat per aquest "creixement de les vendes, una gestió disciplinada de costos i una forta generació de caixa".
L'Ebitda ajustat va ser de 321 milions, un 6% més, mentre que la ràtio de deute net sobre Ebitda va ser de 2,2x, la qual cosa suposa 0,1x menys.