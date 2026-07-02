Fluidra llança un programa de pagarés de 300 milions vigent fins al juliol del 2027

BARCELONA 2 jul. (EUROPA PRESS) -
Fluidra ha registrat en el Mercat Alternatiu de Renda Fixa (Marf) el seu desè programa de pagarés, amb un saldo viu màxim de 300 milions d'euros i vigent fins al 2 de juliol del 2027, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dijous.
Aquest programa té l'objectiu de "continuar impulsant la diversificació de les fonts de finançament" de l'empresa, la qual cosa dona més flexibilitat en el finançament del circulant.
El programa permet a Fluidra dur a terme emissions de pagarés amb qualsevol termini de venciment que estigui comprès entre tres dies hàbils i 730 dies naturals des de la data d'emissió.