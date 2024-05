Fluidra guanya 37 milions el primer trimestre, un 10,2% menys

Proposa repartir un dividend de 0,55 euros per acció

BARCELONA, 8 maig (EUROPA PRESS) -

Fluidra va tancar el primer trimestre de l'any amb un benefici net de 37 milions d'euros, un 10,2% menys que un any enrere, quan va guanyar 41 milions, segons ha explicat aquest dimecres en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Els ingressos fins al març van ser de 527 milions, un 4,8% interanual menys, mentre que el resultat brut d'explotació (ebitda) va arribar als 118 milions, un 1,9% menys.

La companyia ha explicat que els resultats estan "en línia amb les expectatives d'un trimestre amb menys dies hàbils" per la Setmana Santa i ha reiterat la seva confiança a complir amb els objectius de l'any.

L'empresa ha assenyalat que el marge ebitda es va incrementar fins al 22,4%, reflectint "l'efecte de la baixada de vendes", a més de l'expansió del marge brut gràcies al 'mix' geogràfic i de producte i les iniciatives d'estalvi de costos.

En aquest sentit, el programa de simplificació "ja ha generat sis milions" el primer trimestre i la companyia preveu que aporti 30 milions més al llarg de l'any.

Fluidra ha recordat que entre 2023 --any en el qual va generar 30 milions-- i 2025, el programa ha de crear 100 milions d'ebitda per l'expansió de marges i la reducció dels costos fixos.

El benefici de caixa net, per la seva banda, va ser de 59 milions, un 1,9% menys que un any enrere, i l'empresa ha assegurat que "es continua centrant en la generació de caixa".

PREVISIONS PER AL 2024

Fluidra ha assenyalat que manté el 'guidance' per a aquest any, en el qual preveu unes vendes d'entre 2.000 i 2.150 milions, un ebitda d'entre 440 i 490 milions i un benefici de caixa net d'entre 1,07 i 1,25 euros per acció.

El president executiu de l'empresa, Eloi Planes, ha mostrat satisfacció pels resultats: "Amb aquest rendiment i l'evolució positiva a l'abril, estem ben situats per complir el nostre 'guidance'".

Ha afegit que la companyia està "creant un grup estructuralment més fort" i ha posat en valor l'oferta de productes i l'àmplia presència geogràfica, a més de la posició de Fluidra en el sector de les piscines connectades i sostenibles.

50% DE 'PAY OUT'

Fluidra ha proposat a la junta general d'accionistes la distribució d'un dividend de 0,55 euros per acció amb càrrec als resultats del 2023, la qual cosa implica un 50% de 'pay out' del benefici de caixa net de l'any passat.

Si s'aprova en la junta d'aquest dimecres, el desemborsament total serà d'un màxim de 106 milions i l'empresa farà un pagament de 0,3 euros per acció el pròxim 3 de juliol i de 0,25 euros per títol el pròxim 3 de desembre.

El consell d'administració de Fluidra també ha proposat Olatz Urroz García com a consellera independent i la reelecció d'Esther Berrozpe i Brian McDonald com a consellers independents de la companyia.