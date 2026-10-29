Fluidra guanya 221 milions fins a setembre, un 6% més

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
Fluidra va tancar els tres primers trimestres de l'any amb un benefici net ajustat de 221 milions d'euros, un 6% més a tipus de canvi constant, informa en un comunicat aquest dijous.
Les vendes van ser de 1.780 milions, un 4% més, amb "una contribució positiva dels volums i una major aportació dels preus respecte al trimestre anterior", mentre que l'Ebitda va assolir els 428 milions, un 6% més.
L'empresa ha dit que són uns resultats "sòlids", que es van obtenir en un entorn macroeconòmic que ha definit de feble i volàtil, i ha assegurat que ha aconseguit guanys de quota de mercat.