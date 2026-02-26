Fluidra guanya 176 milions el 2025, un 28% més

BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -
Fluidra va tancar l'exercici 2025 amb un benefici net de 176 milions d'euros, un 28% més que el 2024, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dijous.
La facturació va ser de 2.184 milions, un 7% interanual més a tipus de canvi constant, "reflectint un creixement sostingut del volum en totes les regions en un entorn canviant, la millora de preus i la contribució d'adquisicions recents".
L'Ebitda va ser de 501 milions, un 9% més a tipus constant, per l'augment de vendes, i l'empresa ha assegurat que "segueix invertint en creixement".