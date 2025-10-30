Fluidra guanya 163 milions fins al setembre, un 33% més

BARCELONA, 30 oct. (EUROPA PRESS) -
Fluidra va tancar els tres primers mesos de l'any amb un benefici net de 163 milions d'euros, un 33% interanual més, per la reducció de les despeses de reestructuració, fusions i adquisicions i integració, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dijous.
L'empresa va tancar el període amb unes vendes de 1.724 milions, un 5% més i un 7% més a tipus de canvi i perímetre constants, amb un creixement del volum a totes les regions i una contribució positiva dels preus, que van compensar els efectes negatius del tipus de canvi.
L'ebitda ajustat va ser de 411 milions, un 6% més, amb un marge del 24%, la qual cosa "reflecteix un volum més gran i la constant disciplina operativa, alhora que es continua invertint en creixement".
L'empresa ha recordat que està "compensant l'impacte dels aranzels el 2025 mitjançant palanques comercials, una col·laboració més gran amb els proveïdors i l'excel·lència operativa a través d'iniciatives d'eficiència".
A tancament de setembre, el ràtio de deute sobre ebitda era de 2,1 vegades, una millora de 0,2 vegades respecte al mateix moment del 2024 i "alineat amb la seva política financera".
VENDES
Fluidra ha explicat que les vendes van augmentar a totes les regions, impulsades pel creixement del volum, els preus i les adquisicions.
L'Amèrica del Nord va liderar el creixement, amb un augment de les vendes del 9% a tipus de canvi i perímetre constants, mentre que Europa va créixer prop del 4% i la Resta del Món, un 7,5%, i el negoci de Piscina Comercial va continuar creixent, amb una millora del 10%.
D'altra banda, el Programa de Simplificació ha suposat un estalvi acumulat de 93 milions d'euros fins ara i manté l'objectiu d'assolir els 100 milions d'estalvi a finals d'any.
GUIDANCE
L'empresa ha assegurat que "confia a complir" les previsions de l'actual exercici, amb unes vendes previstes d'entre 2.160 i 2.220 milions d'euros, un ebitda ajustat d'entre 500 i 520 milions d'euros i un benefici per acció ajustat d'entre 1,33 i 1,40 euros per acció.
Així mateix, preveu rebre l'aprovació regulatòria per comprar el 27% d'Aiper durant l'últim trimestre de l'any.
El president executiu de l'empresa, Eloi Planes, ha assenyalat que són uns bons resultats i que estan "enfortint les bases" de l'èxit a llarg termini.
"Continuem guanyant quota de mercat gràcies a que en un entorn dinàmic executem de manera disciplinada i centrada la nostra estratègia", ha afegit.