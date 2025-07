Fluidra guanya 136 milions fins al juny, un 21% més

Les vendes creixen un 5%, fins als 1.227 milions

BARCELONA, 31 jul. (EUROPA PRESS) -

Fluidra va tancar el primer semestre de l'any amb un benefici net de 136 milions d'euros, un 21% més que en el mateix període del 2024, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dijous.

La companyia va registrar una facturació de 1.227 milions fins al juny, un 5% més, i ha explicat que va créixer a totes les regions, impulsada principalment per l'augment de volums i la contribució positiva dels increments de preu.

L'ebitda ajustat va ser de 314 milions, un 25,6% més, mentre que la ràtio de deute net sobre ebitda va ser de 2,3x, la qual cosa suposa un 0,3x menys que en el mateix moment d'un any enrere.

D'altra banda, el marge brut de la companyia va millorar "gràcies al Programa de Simplificació i iniciatives de preu, que compensa els efectes negatius del mix geogràfic i de producte", i ha apuntat que el programa ha acumulat un estalvi de 84 milions.

L'empresa ha explicat que en el primer semestre les vendes van augmentar a totes les regions a tipus de canvi i perímetre constants, amb un augment del 8% a l'Amèrica del Nord, del 7% a la resta del món i del 3% a Europa.

ARANZELS

Fluidra ha explicat que ha engegat un pla d'acció treballant amb els seus proveïdors per realinear la cadena de subministrament i reduir la base de costos per fer front a l'impacte dels aranzels pactats entre la Unió Europea i els Estats Units.

Ha recordat que a l'abril va aplicar una pujada de preus a l'Amèrica del Nord i que "està preparant l'augment de preus de cara a la pròxima temporada", per la qual cosa preveu compensar completament l'impacte dels aranzels el 2025

'GUIDANCE'

L'empresa ha assenyalat que "confia a complir" les previsions publicades per a l'actual exercici i que ha acotat el 'guidance' per les millors perspectives comercials i el tipus de canvi actual, en particular un dòlar nord-americà més feble.

Així, preveu unes vendes per al 2025 d'entre 2.160 i 2.220 milions d'euros, un ebitda ajustat d'entre 500 i 520 milions d'euros i un benefici per acció ajustat d'entre 1,33 i 1,40 euros per acció.

El president executiu de Fluidra, Eloi Planes, ha explicat que l'"acompliment en el primer semestre ha estat bo i les perspectives per a la resta de l'any són positives", i s'ha mostrat confiat en la capacitat de l'empresa d'augmentar les vendes i l'ebitda.

Així mateix, ha recordat que la previsió és que la transacció amb Aiper es completi en la segona meitat de l'any, una operació que "unirà fortaleses complementàries per oferir millors solucions a una base de clients més àmplia".