Fluidra guanya 112 milions en el primer semestre, un 8% més, i confia a complir les seves previsions per 2024

BARCELONA, 1 ago. (EUROPA PRESS) -

Fluidra va tancar el primer semestre de l'any amb un benefici net de 112 milions d'euros, un 8% més que en el mateix període de l'any anterior, segons ha informat aquest dijous la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

L'empresa va obtenir unes vendes de 1.171 milions, xifra "lleugerament inferior" a la d'un any enrere, la qual cosa suposa un descens de l'1,2%, mentre que el resultat brut d'explotació (Ebitda) va ser de 296 milions, un 3% superior, per la "forta" expansió del marge brut, l'efecte positiu del 'mix' geogràfic i menys costos de matèries primeres.

El president executiu de Fluidra, Eloi Planes, ha mostrat la seva satisfacció pels resultats i ha assegurat que la posició de l'empresa "continua millorant".

A més, Fluidra ha assenyalat que confia a complir les seves previsions per a l'exercici 2024, mantenint el punt mitjà de les seves estimacions i acotant-ne el rang.

D'aquesta manera, la companyia preveu per a aquest any unes vendes d'entre 2.025 i 2.125 milions d'euros, un Ebitda d'entre 450 i 480 milions d'euros i un benefici de caixa net per acció d'entre 1,12 i 1,20 euros per acció.