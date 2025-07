Fluidra considera la possibilitat de cotitzar en la borsa nord-americana

BARCELONA 15 jul. (EUROPA PRESS) -

Fluidra està considerant la possibilitat de cotitzar en la borsa nord-americana, segons ha dit el CEO de l'empresa, Jaume Ramírez, en una entrevista a Bloomberg recollida per Europa Press aquest dimarts.

Ramírez ha explicat que és part del projecte a mitjà termini de l'empresa i que "no és un procés senzill quan ho fas de manera orgànica".

Fonts de Fluidra han explicat a Europa Press que aquestes opcions són hipotètiques i que cotitzar als Estats Units "no forma part dels plans a curt termini ni és una prioritat".

Entre les opcions que tindria l'empresa per dur a terme aquest hipotètic pas en el futur hi ha cotitzar als Estats Units i a Espanya, conegut com 'dual listing', o comprar una empresa que ja cotitzi en la borsa nord-americana.

Actualment, l'empresa compta amb un valor de mercat de 4.370 milions d'euros i el 42% dels seus ingressos el 2024 van procedir dels Estats Units, on és el segon actor més important del mercat de les piscines.