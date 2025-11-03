Fluidra confirma el pagament del segon dividend de 0,3 euros el 3 de desembre

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
Fluidra ha confirmat que el pròxim 3 de desembre farà el pagament del segon dividend amb càrrec a resultats del 2024, per un valor de 0,3 euros bruts per acció, en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dilluns.
El dividend va ser aprovat per la junta general d'accionistes del passat 7 de maig, i l'import total és de 0,6 euros bruts per acció, a abonar en dos pagaments, el primer el 2 de juliol i el segon el 3 de desembre.
L'empresa ha detallat que l'últim dia de negociació de les accions amb dret a participar en el repartiment serà el 28 de novembre.