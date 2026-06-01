Fluidra compra la plataforma de gestió de dades de piscines Datapool

Fluidra ha adquirit la plataforma de bessó digital Datapool, desenvolupada per Ecotropy, en un reforç de la seva aposta per la sostenibilitat i la digitalització del sector, informa la companyia aquest dilluns en un comunicat.
L'operació, la quantitat de la qual no ha estat revelada, suposa una evolució de la relació entre totes dues companyies iniciada el 2024, quan Fluidra, a través del fons de capital de risc corporatiu Fluidra Ventures, va invertir a Ecotropy.
Segons el 'director commercial pool' de Fluidra, Thorsten Muck, l'adquisició marca una fita en l'estratègia de digitalització de l'empresa, i permet avançar cap a un model de gestió intel·ligent de les piscines, millorant-ne l'eficiència, reduint-ne l'impacte ambiental i oferint eines basades en dades.
En concret, la plataforma permet incorporar a les instal·lacions aquàtiques un bessó digital, que permet gestionar les piscines a partir de dades fiables i en temps real, substituint models de gestió basats en estimacions o supervisió manual.
Gràcies a això, els operadors poden reduir entre un 10% i 25% dels costos operatius, optimitzant tant el consum d'aigua com l'energia i adaptant-los a la demanda i condicions reals, a més de generar informes automàtics amb dades per a auditories, licitacions o subvencions.