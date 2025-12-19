Fluidra compra la neerlandesa Variopool per fins a 21 milions d'euros

MADRID 19 des. (EUROPA PRESS) -
Fluidra ha signat un acord per a l'adquisició del 100% de Variopool, companyia amb seu als Països Baixos, valorada en fins a 21 milions d'euros, segons ha informat l'empresa espanyola aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
La companyia neerlandesa, que exerceix un paper actiu en projectes comercials a tot el món, està especialitzada en el disseny, producció i instal·lació de sòls i parets mòbils per a piscines, així com en parcs aquàtics i finestres subaquàtiques.
Variopool compta amb una plantilla d'aproximadament 65 empleats i s'espera que generi unes vendes de 25 milions d'euros i un resultat brut d'explotació (Ebitda) d'uns 3,5 milions d'euros l'any 2025.
L'empresa és reconeguda pels seus sistemes de sòls i parets mòbils per a piscines, que permeten optimitzar l'espai, millorar la flexibilitat operativa i ampliar els usos de les instal·lacions aquàtiques.
En conjunt, Variopool es valora en menys de sis vegades el seu Ebitda estimat per 2025, sense deute ni efectiu, la qual cosa situa la seva valoració total en fins a 21 milions d'euros. El preu de l'operació s'abonarà en dos terminis: el primer al tancament de la transacció i el segon l'any 2027.