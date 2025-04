Fluidra avança un augment de les seves vendes del 7% en el primer trimestre, fins als 563 milions

MADRID 8 abr. (EUROPA PRESS) -

Fluidra ha avançat aquest dimarts que les seves vendes preliminars del primer trimestre van arribar als 563 milions d'euros, la qual cosa representa un increment del 7% en comparació amb el mateix període de l'any anterior i del 5% ajustat per tipus de canvi i perímetre.

En una comunicació a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) amb motiu de la celebració del seu Capital Markets Day 2025, Fluidra ha assenyalat que totes les comunitats van presentar augments en les vendes durant el primer trimestre.

La companyia dedicada a l'equipament de piscina i 'wellness' presentarà aquest dimarts als inversors les seves prioritats estratègiques per als pròxims anys, a banda de les principals iniciatives que està impulsant per accelerar "un creixement sostenible i rendible" i la creació de valor "continu" per als seus accionistes.

Aquesta presentació serà a càrrec de l'equip directiu de Fluidra i tindrà lloc de manera presencial a la Borsa de Barcelona.

Fluidra va obtenir un benefici net de 138 milions d'euros el 2024, la qual cosa suposa un increment del 21% respecte als guanys obtinguts en l'exercici anterior.

Entre gener i desembre del 2024, la firma va registrar unes vendes de 2.102 milions d'euros, un 2,5% més, mentre que el resultat brut d'explotació (ebitda) ajustat va ser de 477 milions, un 7% més.

La companyia manté unes perspectives positives per a aquest any, per al qual estima un creixement orgànic de les vendes i una expansió del marge.