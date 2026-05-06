Fluidra arriba als 564 milions d'euros (+5,4%) en vendes el primer trimestre del 2026

El benefici net va augmentar un 6,4% fins als 46 milions d'euros
BARCELONA, 6 maig (EUROPA PRESS) -
Fluidra ha arribat als 564 milions d'euros en vendes el primer trimestre del 2026, la qual cosa suposa un increment del 5,4% interanual a tipus de canvi constant, amb creixement a totes les comunitats i una contribució "positiva" tant del volum com del preu.
L'ebitda ajustat es va situar en els 124 milions d'euros, un increment interanual de l'1,8% a tipus de canvi constant, la qual cosa suposa un marge del 22,0%, ha informat la companyia en un comunicat aquest dimecres.
El marge es va veure afectat pel "mix geogràfic i de producte", a més de la inflació i les inversions estratègiques, que va ser parcialment compensat per la contribució positiva del preu i els estalvis del pla d'eficiència.
BENEFICI NET
El benefici net va augmentar un 6,4% fins als 46 milions d'euros, mentre que el benefici net ajustat va arribar als 61 milions d'euros, un 1,8% més interanual.
L'empresa ha explicat que la generació de caixa va ser sòlida, gràcies a una "excel·lent" gestió del capital circulant i el deute net es va situar en 1.278 milions d'euros a finals de març, 57 milions d'euros menys que en el mateix període de l'any anterior, mentre que el palanquejament va millorar fins a les 2,6x, respecte a les 2,7x el març del 2025.
COMUNITATS
La companyia va registrar un creixement positiu a totes les comunitats a tipus de canvi i perímetre constants: Amèrica del Nord va registrar un augment orgànic de les vendes del 5%; el sud d'Europa va créixer un 6%, amb un "momentum positiu" a França i Espanya, mentre que la resta d'Europa va augmentar un 4% i, la resta del món, també va créixer un 5%, impulsat pel comportament del negoci de piscina comercial.
"Registrem un bon començament d'any, amb creixement a totes les comunitats i un sòlid marge brut, alhora que continuem executant les nostres prioritats estratègiques en un entorn dinàmic", ha apuntat el president executiu de Fluidra, Eloi Planes.
Planes ha assenyalat que, de cara al futur, la prioritat de Fluidra és "executar la nostra estratègia consistentment, impulsar tant el creixement orgànic com l'inorgànic i oferir una millora de les tornades sobre el capital a mitjà termini. Amb el suport de l'atractiu estructural del nostre sector, això sustenta la nostra confiança en una creació de valor continuada".