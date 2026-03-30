Fluidra arriba al 93% d'ús d'electricitat renovable i redueix un 70% les emissions des de 2021

BARCELONA 30 març (EUROPA PRESS) -
Fluidra ha arribat al 93% d'ús d'electricitat renovable i ha reduït en un 70% les emissions d'Abast 1 i 2 des de 2021, informa en un comunicat aquest dilluns.
L'empresa ha explicat que va tancar 2025 amb "avanços significatius" en la seva estratègia de sostenibilitat, complint amb els objectius definits i, a més, reforça el seu full de ruta en 2026 cap a la neutralitat en carboni per 2027.
Ha explicat que va mantenir una evolució positiva en els principals índexs de sostenibilitat, amb una puntuació de 77 en S&P, una qualificació B en CDP Climate i CDP Water, i un ràting AA en MSCI.
En el consum d'aigua, va reduir el consum fins a 112 metres cúbics per cada mil euros de vendes, un 10% menys que en 2024, i va realitzar les primeres inversions en projectes locals a Espanya i Brasil destinats a enfortir la resiliència hídrica i a promoure una gestió responsable dels recursos naturals.
Per 2026, l'empresa preveu aconseguir un 96% d'electricitat renovable, reduir un 90% les seves emissions d'Abast 1 i 2 respecte a 2021 i certificar sis noves plantes amb la ISO 14001.