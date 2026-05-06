Fluidra aprova la distribució d'un dividend de 0,65 euros per acció

BARCELONA 6 maig (EUROPA PRESS) -
La junta general d'accionistes de Fluidra ha aprovat aquest dimecres la distribució d'un dividend de 0,65 euros per acció a càrrec dels resultats del 2025, en què va registrar un benefici net de 176 milions i una facturació de 2.184 milions, ha informat la companyia en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) posterior a la celebració de la reunió.
L'operació suposa un dividend total màxim de 124.883.895,50 euros si la distribució es fa sobre la totalitat de les accions ordinàries, considerant que el capital social de la societat està dividit en un total de 192.129.070 accions d'1 euro de valor nominal cadascuna.
El pagament, per la seva banda, es farà en dos abonaments, un primer el 14 de juliol, per un import total màxim a distribuir de 0,32 euros bruts per acció, i un segon el 10 de desembre del mateix any, per un altre de 0,33 euros bruts per acció.