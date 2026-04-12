La flotilla rumb a Gaza parteix de Barcelona, però atracarà en un port proper per la climatologia

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 12 abr. (EUROPA PRESS) -
La delegació catalana de la Global Sumud Flotilla (GSF) integrada per 40 persones ha salpat aquest diumenge a les 13.30 hores del port de Barcelona rumb a Gaza, però atracarà en un altre port proper a causa de les condicions climatològiques.
Nombroses persones s'han congregat al Moll de la Fusta de Barcelona per presenciar i aplaudir la sortida dels vaixells, amb l'objectiu de trencar el bloqueig d'Israel.
Segons ha explicat prèviament en roda de premsa el membre del comitè directiu de la GSF, Thiago Àvila, els participants en la missió humanitària són conscients dels "riscos" que assumiran, però han decidit parar en un port proper abans de dirigir-se a Itàlia per evitar els efectes d'una climatologia adversa.
En aquesta ocasió s'han mobilitzat més vaixells que en la missió d'agost de 2025, amb 70 vaixells de d'altres països amb més d'1.000 persones a bord.
Entre la delegació catalana hi ha representants de diverses entitats com la CGT, la Intersindical Alternativa de Catalunya, Arran, Contracorrent i la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC), entre altres, a més de l'exalcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona) i membre del Consell Nacional dels Comuns, Laura Campos.
Durant aquest cap de setmana s'han organitzat diverses activitats al Moll de la Fusta de Barcelona, des d'on ha partit la flotilla i on els membres de GSF han criticat que "els governs han fallat" a Gaza i han fet una crida a actuar de forma immediata.