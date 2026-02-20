La Flotilla Global Sumud ajorna al 12 d'abril l'inici des de Barcelona de la nova missió a Gaza

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
La Flotilla Global Sumud (GSF) ha ajornat al 12 d'abril l'inici des de Barcelona de la nova missió d'ajuda humanitària a Gaza (inicialment estava previst el 29 de març), en una operació en què es preveu que més embarcacions surtin d'altres ports del Mediterrani.
Ho han informat els organitzadors en un comunicat, en el qual han explicat que s'ha ajustat el calendari "en resposta a les noves oportunitats per ampliar la missió".
L'operació, tal com va anunciar fa 2 setmanes la GSF, mobilitzarà "milers de participants de més de 100 països", i conformarà una intervenció humanitària i no violenta coordinada, i que es farà per mar i per terra.
La flotilla marítima partirà des de Barcelona, ports d'Itàlia i Tunis, a més d'altres punts del Mediterrani, mentre que la caravana avançarà per terra cap a Gaza a través del nord d'Àfrica.
Entre els participants hi ha més de 1.000 professionals de la salut; professionals de l'educació i l'enginyeria; equips de reconstrucció, preparats per donar suport a la supervivència comunitària i la recuperació; personal investigador en crims de guerra i ecocidi, i observadors legals, encarregats de documentar violacions del dret internacional.
L'organització descriu la missió com un rebuig directe a les recents propostes de reconstruir Gaza "sense sobirania palestina i sense rendició de comptes".