La Flotilla a Gaza detecta bucs no identificats a 6 milles i adverteix d'una possible intercepció

MADRID 1 oct. (EUROPA PRESS) -
La Global Sumud Flotilla, que aglutina més de 40 vaixells amb ajuda humanitària per a la Franja de Gaza, ha advertit aquest dimecres d'una possible intercepció per part de l'Exèrcit d'Israel en haver detectat bucs no identificats a un rang de 6 milles nàutiques.
"Encara que de moment no disposem de més informació, aquesta situació eleva els nostres nivells d'alerta, ja que podria indicar que ens apropem a una possible intercepció", resa un comunicat difós al seu canal de Telegram.
Israel sosté que té dret a interceptar aquest tipus de vaixells en virtut d'una zona d'exclusió imposada davant de Gaza per raons de seguretat, si bé els activistes han recalcat que no pot actuar en aigües internacionals o en aigües que quedarien sota jurisdicció palestina.